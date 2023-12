Des dizaines de milliards de dollars d'aides à l'Ukraine bloqués par le Congrès américain, pourquoi ça coince ?

Joe Biden réclame au Congrès américain une enveloppe de 106 milliards, comprenant des fonds pour l'Ukraine et Israël. Sauf que les élus ne parviennent pas à trouver un accord, les républicains voulant des garanties sur la crise migratoire à la frontière mexicaine.

Les républicains ont-ils offert "le plus beau cadeau" qui soit à Vladimir Poutine ? C'est en tout cas l'avis de Joe Biden. Le président américain n'a pu que constater avec amertume, mercredi, les conséquences pour l'Ukraine de l'impasse dans laquelle se trouve le Congrès. Les élus refusent de valider le chèque de 106 milliards que le dirigeant démocrate souhaiterait signer pour – en grande partie – soutenir militairement Kiev. Or le temps presse.

Depuis le 20 octobre, Joe Biden attend que démocrates et républicains votent une enveloppe exceptionnelle pour répondre aux urgences du moment, à savoir aider Israël, tenir tête à la Chine, répondre aux arrivées de migrants à la frontière sud mais aussi et surtout aider l'Ukraine. Sur ce montant, plus de 60 milliards de dollars doivent en effet aller au gouvernement de Volodymyr Zelensky, dont les États-Unis sont de loin le premier soutien depuis l'invasion russe.

Un soutien à Kiev contre des mesures à la frontière mexicaine

La requête du Bureau ovale tombe au plus mal. Lorsque Joe Biden a demandé son enveloppe budgétaire, la Chambre des représentants se trouvait en plein chaos pour cause de dissensions au sein du parti républicain. Elle s'est depuis dotée d'un nouveau "speaker", le trumpiste Mike Johnson, ce qui a permis la reprise des débats budgétaires. Mais là encore, les discussions patinent. Le Congrès de la première puissance mondiale - composé d'un Sénat à majorité démocrate et d'une Chambre des représentants à majorité républicaine - n'a toujours pas voté de budget pour l'année fiscale entamée le 1er octobre dernier.

L'État fédéral fonctionne pour l'instant grâce à une rallonge d'urgence qui expirera à la mi-janvier. D'ici là, les élus vont devoir tenter de trouver un compromis. Concrètement, le patron des élus conservateurs demande, en échange du soutien à une nouvelle enveloppe pour l'Ukraine, un net durcissement de la politique migratoire face aux arrivées de migrants à la frontière avec le Mexique. "Les élus républicains à la Chambre veulent que tout financement supplémentaire de notre sécurité nationale commence par notre propre frontière", a martelé lundi Mike Johnson.

Espérant apaiser le camp républicain, Joe Biden s'est dit prêt mercredi à des "compromis importants" sur le dossier de la frontière mexicaine, afin d'obtenir un soutien des deux chambres. Las, un autre sujet tout aussi épineux bloque lui aussi les négociations : la crise au Proche-Orient. Certains élus voient d'un mauvais œil le soutien à Benyamin Netanyahou. Le sénateur Bernie Sanders, socialiste revendiqué, a ainsi voté contre l'enveloppe soumise au vote mercredi, exprimant de "vives inquiétudes" sur le fait d'envoyer des fonds au "gouvernement d'extrême droite" du Premier ministre israélien.

En attendant que les discussions aboutissent, Washington a annoncé mercredi une nouvelle aide militaire à Kiev, d'un montant limité de 175 millions de dollars ponctionné sur les réserves de l'exécutif. Le détail inclut des équipements de défense anti-aérienne, des missiles et des munitions d'artillerie. Un soutien insuffisant, assure Joe Biden, qui tente désormais de convaincre le Congrès avec un nouvel argument. En effet, le président américain a prévenu : si Poutine gagne sa guerre en Ukraine, l'hypothèse d'une attaque russe contre un pays membre de l'Otan dans la foulée se renforcera. Ce qui déclencherait l'entrée en guerre des États-Unis, en vertu de l'article 5 du traité de l'Otan, et donc des "soldats américains combattant les soldats russes".