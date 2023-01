Plus de 23 millions d'euros : quand le transfert d'un footballeur vient en aide à l'armée ukrainienne

"Leurs actes de bravoure sont sans précédent dans l'histoire moderne. Ce sont eux, leur sacrifice et leur courage, qui ont aidé à contenir l'ennemi dans les premiers mois de la guerre et nous ont permis de réaliser que la victoire finale de l'Ukraine était inéluctable", a souligné le dirigeant. "Aujourd'hui, si nous sommes capables de parler du football ukrainien, c'est grâce à son armée, son peuple et l'incroyable soutien du monde civilisé. Ce n'est qu'en unissant nos efforts que nous éliminerons le mal qui a envahi nos maisons."