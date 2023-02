VIDÉO - Pour la Crimée, l'impossible retour du côté de l'Ukraine ?

Avant l'annexion de la Crimée par Moscou, plus de 60 % de la population était d'origine russe. Un chiffre qui devrait augmenter dans les années à venir. L'agent immobilier Dimitri Protsenko s'est lui-même installé il y a deux ans sur la côte de Crimée, avec sa femme et ses cinq enfants. Et il voit ses compatriotes arriver de plus en plus nombreux.

"Nous avons des amis qui n'habitent pas loin maintenant, deux familles venues de Moscou. Je voudrais dire à tout le monde autour de moi de venir ici. Juste au moins pour visiter et se rendre compte que c'est un paradis. C'est l'endroit parfait pour offrir la meilleure vie possible à ses enfants", certifie-t-il. Comme cette famille, des dizaines de milliers de Russes se sont déjà installés en Crimée depuis 2014. Une situation qui rend tout retour en arrière, encore un peu plus improbable.