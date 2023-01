Guerre en Ukraine : pour une livraison de chars Leclerc "rien n'est exclu", déclare Emmanuel Macron

La France n'exclut pas de livrer des chars de combat lourds Leclerc à l'Ukraine pour la soutenir dans sa guerre contre la Russie, a déclaré dimanche Emmanuel Macron au côté du chancelier Olaf Scholz, alors que Kiev réclame des chars, notamment à l'Allemagne qui détient la clé de la livraison de chars Leopard 2 par plusieurs pays européens.

"Pour ce qui est des Leclerc, j'ai demandé au ministre des Armées d'y travailler. Rien n'est exclu et cela s'apprécie en effet collectivement", a déclaré le président français. "Trois règles sont étudiées", a-t-il précisé : "Que cela ne soit pas escalatoire ; que cela puisse apporter un soutien réel et efficace à l'Ukraine, (...) en regardant à quel moment ce matériel puisse être utilisé. Et enfin, que cela n'affaiblisse pas nos propres capacités de défense."