Pour Zelensky, la contre-offensive ukrainienne a "besoin d'un peu plus de temps"

Évoquée depuis plusieurs mois, la date de cette attaque demeure inconnue. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, a déclaré fin avril que "les préparatifs touchent à leur fin". "L'équipement a été promis, préparé et partiellement livré. Au sens large, nous sommes prêts", a-t-il affirmé au cours d'une conférence de presse. "Quand Dieu le voudra, (quand il y aura) la météo et la décision des commandants, on le fera". Seule certitude : les puissants chars Abrams promis par les États-Unis "n'auront pas le temps de participer à cette contre-offensive", leur livraison à l'Ukraine ne devant intervenir que fin 2023.