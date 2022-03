Pourparlers : l'Ukraine et la Russie "proches d'un accord", selon la Turquie

La Turquie multiplie ses efforts de médiation entre Moscou et Kiev et cela commencerait à porter ses fruits. Le pays membre de l'Otan, qui a refusé de s'aligner sur les sanctions occidentales visant la Russie, a déclaré que des progrès avaient été faits dans les négociations pour mettre un terme à l'invasion russe. Si les détails des pourparlers n'ont pas été divulgués, un accord entre l'Ukraine et la Russie serait proche.