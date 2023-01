Pourquoi la France rechigne à envoyer des chars Leclerc à l'Ukraine

Cette crainte a d’ailleurs été évoquée publiquement par Sébastien Lecornu. Mercredi, le ministre des Armées a expliqué au Sénat la position de la France en la matière. "Nous instruisons la demande de chars Leclerc sur la base des critères que nous retenons pour chaque cession. Premièrement, qu’elle réponde à une logique défensive, pour maîtriser l’escalade. Deuxièmement, qu’elle ne détériore pas notre modèle de sécurité et de défense […]. Troisièmement, le maintien en condition opérationnelle de ce qui a déjà été livré à l’Ukraine".

En outre, le ministre a observé que la maintenance des Leclerc "est une question très sensible". Et pour cause : ce char de 56 tonnes est devenu au fil des ans précieux. En service depuis 1993, le Leclerc n'est plus produit depuis 2008. Au total, 406 exemplaires ont été mis en service pour la France (et 388 pour les Émirats arabes unis). Sauf que tous ne sont pas en état de marche : il n'en reste "que" 222. Et certains sont en cours de rénovation : la semaine dernière, l'industriel Nexter a fait savoir que le ministère des Armées a passé commande de 50 chars Leclerc rénovés supplémentaires.