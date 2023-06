Poursuite des évacuations après la destruction du barrage de Kakhovka, Zelensky outré… Le point de situation en Ukraine

Course contre la montée des eaux. En aval du barrage, l'eau continue de monter, entrainant une course contre-la-montre pour évacuer le plus rapidement possible les civils habitant dans les zones inondées. Dans les rues du centre-ville de Kherson, ville située 70 kilomètres en aval du Dniepr par rapport à Kakhovka, l'eau arrivait ce 7 juin à la taille. En contrebas, au bord du fleuve, c'est de cinq mètres qu'elle est montée.

Évacuations. Selon le ministre ukrainien de l'Intérieur, Igor Klymenko, 1894 personnes ont été évacuées des zones sous contrôle ukrainien, où ont été mobilisés plus de 1600 sauveteurs et policiers. Selon lui, 30 localités ont été inondées dont 10 actuellement sous contrôle russe. Les autorités ukrainiennes vont devoir évacuer "plus de 17.000" civils, avait indiqué mardi le procureur général Andriï Kostine.

Côté russe, les autorités ont évacué "plus de 4000 personnes" et l'état d'urgence a été décrété dans la partie de la région de Kherson contrôlée par Moscou. Un nombre inconnu de civils ont également quitté les zones inondées des deux côtés par leurs propres moyens.

Zelensky en colère. Le président ukrainien a déploré mercredi l'absence d'aide humanitaire, de la part des Nations unies et de la Croix-Rouge après la destruction du barrage de Kakhovka. "L'ONU, les Nations Unies et les représentants de la Croix-Rouge ne sont pas là. Toutes ces heures, ils ne sont toujours pas là", a déclaré Zelensky dans une interview diffusée par les médias allemands Welt TV et Bild. Il s'est dit "choqué" car "ce sont les forces qui doivent être là pour sauver la vie des gens".