Guerre en Ukraine : la mise en garde d'Emmanuel Macron aux Français

Interviewé sur TF1, le chef de l'Etat a eu des mots très forts sur la guerre en Ukraine. Il parle d'une "menace existentielle" et assure que "la vie des Français changerait" si Vladimir Poutine gagnait. Que faut-il comprendre entre les lignes ?

"Nous ne devons pas laisser la Russie gagner". Ce message, Emmanuel Macron l'a martelé sur TF1 jeudi soir. Pas d’autre choix que de soutenir l’Ukraine dans cette guerre existentielle, dit-il, pour l’Europe et la France : "Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait."

Les Français en ont-ils conscience ? Le redoutent-ils, alors que l’Hexagone subit déjà des cyberattaques de la Russie, et une forte inflation ? "Sur le plan énergétique, sur le plan du coût de la vie et des coûts de la sécurité, on va dépenser plus", répond un passant. "On a quand même un risque aux portes de chez nous. Il faut montrer à Poutine qu’il y a du répondant en face de lui", estime une femme. "Envoyer des hommes, non, mais des armes, oui", tranche une autre.

La France déjà livré à l’Ukraine notamment 30 canons Caesar, 38 chars AMX-10 RC, plus de 1000 lance-roquettes anti-char et des millions de munitions. Quant à l’envoi de troupes au sol, Emmanuel Macron ne le souhaite pas. Ce qui n’exclut pas des interventions ciblées et discrètes. "C'est une possibilité, comme le fait qu'il y ait des gens des services de renseignement de différents pays. C'est leur cœur de métier. Dès qu'il y a un conflit quelque part, ces gens-là partent sur le terrain", explique Catherine Jentile de Canecaude, éditorialiste internationale LCI.

Vendredi, Emmanuel Macron est arrivé à Berlin. Avec le chancelier Olaf Scholz, ils doivent s’accorder sur des solutions européennes pour renforcer le soutien à l’armée ukrainienne. Selon le président français, quand la Russie tire dix obus actuellement, l’Ukraine ne peut en tirer qu’un seul en réponse.