Attaque de drone en Russie, l'appel du pape… Le point sur la situation en Ukraine

La guerre en Ukraine se poursuit malgré les fêtes de Noël. Dix mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une attaque de drone ukrainien a frappé une base aérienne au sud de la Russie, causant la mort de trois techniciens russes dans la nuit de dimanche à lundi. Ces combats au lendemain de Noël montrent que le conflit est loin de s'arrêter. Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu doit se rendre en Ukraine mercredi pour témoigner du soutien de la France.

Trois morts après l'attaque d'un drone ukrainien. La défense aérienne russe a abattu un drone ukrainien alors qu'il s'approchait d'une base aérienne du sud de la Russie, les débris de l'appareil tuant trois personnes au sol, ont rapporté lundi les agences de presse russes. "Le 26 décembre, vers 01H35 heure de Moscou (22H35 GMT), un véhicule aérien sans pilote ukrainien a été abattu à basse altitude alors qu'il s'approchait de l'aérodrome militaire d'Engels dans la région de Saratov", a rapporté l'agence de presse TASS citant le ministère de la Défense. "À la suite de la chute de l'épave du drone, trois techniciens russes qui se trouvaient sur l'aérodrome ont été mortellement blessés."

L'Ukraine va demander l'exclusion de la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Ukraine prévoit d'appeler lundi à l'exclusion de la Russie en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, a déclaré dimanche le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. "Demain (lundi), nous exprimerons officiellement notre position. Nous avons une question très simple : la Russie a-t-elle le droit de rester membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et d'être à l'ONU ?", demande-t-il, s'exprimant tard dans la nuit de Noël lors d'un marathon télévisé national. "Nous avons une réponse convaincante et raisonnée : non, elle ne l'a pas."

Poutine sûr "à 100%". Le président russe Vladimir Poutine s'est dit dimanche sûr "à 100%" que l'armée russe "détruira" le système de défense antiaérienne Patriot que les États-Unis vont fournir à l'Ukraine. "Bien sûr, nous allons le détruire, (sûr) à 100% !", a affirmé Vladimir Poutine, interrogé par un journaliste de Rossiya-1 lors d'un entretien dont un court extrait a été diffusé à la télévision publique russe.