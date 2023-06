Poutine qualifié de "paria" par Biden, Wagner en Biélorussie, chars suisses... Le point sur la situation en Ukraine

La Suisse n'enverra pas de chars. Enfin, le soutien matériel des Occidentaux à Kiev se précise. Et, comme depuis le début de l'invasion, la Suisse a mis son veto à un potentiel transfert d'armes d'armes à l'Ukraine, cette fois concernant de vieux chars Leopard 1 qui appartiennent à Ruag, le groupe de défense public. Le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion que la vente des 96 chars "n'est pas possible sur la base du droit en vigueur", indique le gouvernement fédéral dans un communiqué. "Une telle vente serait notamment en contradiction avec la loi sur le matériel de guerre (qui, interprétée au sens strict, interdit l'exportation ou la réexportation de matériel de guerre à un pays en conflit, ndlr) et entraînerait un changement de la politique de neutralité de la Suisse", ajoute le texte.