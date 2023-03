Ukraine : "Poutine se prépare à faire davantage la guerre", estime le chef de l'Otan sur LCI

Dès lors, "nous devons livrer de nouvelles armes à l'Ukraine", demande Jens Stoltenberg. Lui souhaite aussi l'envoi de "pièces détachées, de munitions, de carburant, et de capacités de maintenance", liste le chef de l'Otan. "Tout cela est nécessaire afin de garantir le maintien en condition opérationnelle des matériels livrés."

Des livraisons qui se multiplient depuis plus d'un an, mais qui ne font pas des pays de l'Otan "des parties au conflit", assure-t-il. "Les alliés de l'Otan ne sont pas en guerre contre la Russie", martèle Jens Stoltenberg. "Ils jouent un rôle clé", car "si le président Poutine l'emporte, cela sera une menace pour nous tous", poursuit-il. "Cela enverra un message aux pays autoritaires : si vous utilisez la force brutale, vous pouvez atteindre vos objectifs. Cela rendra le monde plus dangereux, et cela nous rendra plus vulnérables. C'est donc dans nos intérêts de sécurité de soutenir l'Ukraine."