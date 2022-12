Ukraine : près de 7000 civils tués depuis le début de l'invasion russe, selon l'ONU

C'est à l'est de l'Ukraine, où les combats font rage, que les pertes civiles sont les plus importantes. Dans le Donetsk et le Louhansk, l'ONU dénombre 9956 victimes : 4052 tués et 5643 blessés. Sur les territoires annexés par les forces russes, 2116 victimes (483 tués et 1633 blessés) sont à déplorer. La plupart des victimes civiles enregistrées ont été causées par "l'utilisation d'armes explosives à large rayon d'action, notamment des tirs d'artillerie lourde, des lance-roquettes multiples, des missiles et des frappes aériennes", précise l'ONU.