Prise "légale" de Bakhmout, blogueur, bombardement... Le point sur la situation en Ukraine

Un blogueur russe tué à Saint-Pétersbourg. Une explosion a eu lieu dans un café, situé le long de la Neva, non loin du centre historique de la deuxième ville de Russie. "Une personne est décédée, et 25 blessées, dont 19 sont hospitalisées", indiquent les autorités locales. La victime est le blogueur militaire Vladlen Tatarskiï. Comptant plus d'un demi-million d'abonnés sur sa chaîne Telegram, ce dernier s'est fait connaître par son fervent soutien à l'offensive russe en Ukraine.

"La police et les services d'urgence de Saint-Pétersbourg travaillent également sur place. Les causes et les circonstances de l'incident sont en cours d'établissement", a précisé le ministère russe de l'Intérieur. "Une fille" aurait "vraisemblablement" apporté l'engin explosif en question, a indiqué une source à l'agence russe Ria Novosti. "Il y avait une figurine dans la boîte : un cadeau destiné à Vladen Tatarskiï", ajoute-t-elle. "Elle lui a donné", puis plus tard, "d'un coup il y a eu une explosion", souligne à l'AFP Alissa Smotrova, une femme présente sur les lieux de la déflagration.

Nouveau bombardement meurtrier. Un bombardement russe a fait six morts, trois hommes et trois femmes, et onze blessés à Kostiantynivka, au nord de Donetsk, ont annoncé dimanche les autorités ukrainiennes. Des journalistes de l'AFP y ont vu un vaste cratère dans une cour et des fenêtres brisées dans deux bâtiments de 14 étages. Les toits de maisons voisines étaient également fracassés. Moscou a procédé, dans la matinée, à une "attaque massive", soit six frappes de missiles S-300 et Ouragan, indique la police. "Seize immeubles d'habitation, huit résidences privées, un jardin d'enfants, un bâtiment administratif, trois voitures et un gazoduc", ont au total été touchés, détaillent les forces de l'ordre.