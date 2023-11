VIDÉO - "Dans l'impasse" : les doutes du commandant en chef de l'armée ukrainienne sur la contre-offensive

Une contre-offensive "dans l'impasse". Voilà comment le plus haut responsable militaire de Kiev qualifie la contre-offensive menée par l'Ukraine depuis juin. Ces derniers mois, les troupes de Volodymyr Zelensky tentent de reprendre du terrain sur celles de Vladimir Poutine, mais se heurtent à la ligne russe. Cinq mois après le déclenchement de cette contre-offensive, le constat semble clair : la ligne de front, longue de plus de 1000 kilomètres, n'a guère bougé depuis près d'un an et la libération de la ville de Kherson en novembre 2022.

"Il n'y aura probablement pas de percée profonde et belle", déclare, fataliste, Valery Zaloujny, dans une interview à The Economist. Au fil des mois, le commandant en chef de l'armée ukrainienne a tenté de comprendre pourquoi ses hommes ne parvenaient pas à faire reculer les Russes. "Au début, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec nos commandants, alors j'en ai changé certains", explique-t-il. "Ensuite, j'ai pensé que nos soldats n'étaient peut-être pas adaptés à leur mission, alors j'ai transféré des soldats dans certaines brigades."