Le Qatar a rapatrié en Ukraine des enfants emmenés de force en Russie

Selon Kiev, Moscou a kidnappé et déporté "des dizaines de milliers" d'enfants ukrainiens dans les territoires qu'elle occupe depuis le début de la guerre. La Cour pénale internationale a, elle, émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova pour la "déportation illégale" de milliers d'enfants ukrainiens. La Première dame ukrainienne parle de plus de 19.000 enfants ukrainiens emmenés de force en Russie.