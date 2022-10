"Qu’est-ce qui vous attend encore, les Russkofs ?" : après l'attaque du pont de Crimée, les Ukrainiens jubilent

Quelques heures seulement après l'attaque du pont de Crimée, les autorités ukrainiennes n'ont pas revendiqué de responsabilités, mais ont déjà multiplié les interventions sur les réseaux sociaux, avec souvent beaucoup d'ironie. Depuis le début du conflit russo-ukrainien, elles sont même en passe de remporter cette guerre... de communication. Et cela passe notamment par des images symboliques, comme ces habitants de Kiev qui ont posé fièrement ce samedi, avec le V de la victoire, devant une fresque, disons prémonitoire, installée devant la mairie.

On y voit deux explosions sur le pont de Crimée et non une seule comme cela s'est passée. Car ce dessin a en fait été réalisé il y a deux mois par la très patriotique poste ukrainienne qui exprimait à ce moment-là... un vœu pieu. Aujourd'hui, c'est donc une réalité que les Ukrainiens ont fêtée comme il se doit. "Je m'attendais à ce que quelque chose se passe, parce qu'hier, c'était l'anniversaire de Poutine, il a eu 70 ans. J'attendais donc un petit 'cadeau' des forces armées ukrainiennes", lance ainsi une jeune femme dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.