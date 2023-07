VIDÉO - Guerre en Ukraine : la délicate prise en charge des enfants orphelins

De son ancienne vie, Karina garde quelques souvenirs heureux. "Je me souviens de papa et maman. Mon père et moi mangions des saucisses, et je me souviens que j'aidais ma mère à faire la vaisselle et le ménage", explique dans la vidéo en tête d'article la fillette blonde de sept ans, rencontrée en juin dernier. Ses parents ont perdu la vie au début de la guerre dans l'explosion de leur voiture, possiblement en raison d'une mine ou d'un obus, alors que la famille tentait de fuir la région assiégée de Tchernihiv, dans le nord du pays. Propulsée hors du véhicule par la déflagration, l'enfant a été miraculeusement sauvée.

"La voiture a explosé, il n'en restait tout simplement plus rien. Le père de Karina est mort sur place de très graves blessures. Pour ma sœur, nous n'avons eu plus de précisions. C'est arrivé en une seconde, mais l'explosion a été forte", décrit la tante de la fillette, Rouslana Nossenko. "C'est moi qui ai annoncé à Karina la mort de ses parents. Elle était très nerveuse et a beaucoup pleuré." La petite fille vit désormais à Kiev chez cette jeune femme encore étudiante. Sous le regard attendri de celle-ci, l'enfant s'entraîne au piano et au chant, l'air concentré derrière ses grandes lunettes rondes.