VIDÉO - Quand des Ukrainiens paient des milliers de dollars pour tenter de fuir la conscription

Dès le premier jour de guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décrété la mobilisation générale. Plus d'un an après le début de l'attaque russe, Kiev prépare une contre-offensive contre Moscou mais les Ukrainiens ne se précipitent plus aux bureaux de recrutement. Certains d'entre eux refusent même de prendre les armes et tentent de fuir coûte que coûte la conscription, via des réseaux illégaux. Ces derniers multiplient les combines pour les rendre inéligibles ou même leur permettre de quitter le pays, moyennant des milliers de dollars. Dans un message sur leur chaîne Telegram, les services de renseignement ukrainiens affirment avoir démantelé plusieurs d'entre eux, et ont annoncé jeudi une dizaine d'arrestations.

Dans un train partant de Zaporijia en direction de la Pologne, ils ont par exemple découvert un jeune homme caché derrière une petite trappe, menant au système de ventilation, une vidéo à retrouver dans la chronique en tête d'article. Selon eux, il a payé plus de 2000 dollars pour fuir la conscription, via un réseau impliquant des employés du service ferroviaire ukrainien qui ont organisé ce stratagème. La loi martiale dans le pays interdit en effet aux hommes de 18 à 60 ans de quitter le territoire, et les exceptions qui concernaient certaines catégories professionnelles ont été limitées au fil des mois, d'après Le Monde.