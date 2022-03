VIDÉO - Ukraine : quand des automobilistes contournent les mines laissées par les Russes

Après plus d'un mois de guerre, aucun bilan précis et récent des victimes civiles n'est disponible. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) évoquait, il y a quelques jours, 1025 civils tués. Mais il fait peu de doutes que les bilans réels sont très supérieurs.

Le conflit a déjà contraint plus de 4 millions d'Ukrainiens à fuir leur pays, selon l'Onu. Au total, plus de dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, ont dû quitter leur foyer, soit en traversant la frontière pour se réfugier dans les pays limitrophes, soit en trouvant refuge ailleurs en Ukraine. Par ailleurs, l'Onu estime à près de 6,5 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays.