"Ai-je assez de courage ?" : la vidéo hollywoodienne de la CIA pour séduire les agents russes

La CIA a mis en ligne une vidéo pour convaincre des agents russes de travailler pour ses services. Depuis plusieurs mois, les services américains tentent d'approcher des employés travaillant pour le compte de Moscou via les réseaux sociaux.

"Ceux qui vous entourent ne veulent peut-être pas entendre la vérité. Mais nous oui. Vous n'êtes pas impuissants". Dans une vidéo digne d'une production hollywoodienne, la CIA a poursuivi cette semaine une campagne de recrutement entamée il y a plusieurs mois. Sa cible ? Des agents des services russes, que l'agence américaine aimerait embaucher.

Sur fon de musique mélancolique, l'agence met ici en scène un personnage fictif présenté comme un homme de 35 ans, employé par les services russes. Ce militaire, qui se présente comme un patriote ayant servi comme parachutiste, s'interroge : "Ai-je assez de courage pour affronter cette trahison ?". Puis il raconte avoir réalisé que le véritable ennemi se trouve à l'intérieur de la Russie, incarné par un pouvoir et une élite corrompue.

"Notre peuple est obligé de donner des pots-de-vin simplement pour trouver du travail"

"Les plus hauts dirigeants ont vendu le pays pour des palais et des yachts à une époque où nos soldats mâchent des pommes de terre pourries et tirent avec des armes préhistoriques. Notre peuple est obligé de donner des pots-de-vin simplement pour trouver du travail", explique l'homme, sur fond d'images de limousines officielles et de membres de l'oligarchie russe portant des toasts. Le dernier plan de la vidéo montre un homme contactant la CIA par téléphone portable depuis une cour enneigée.

Un responsable de la CIA a assumé cette technique d'approche. "Nous constatons une plus grande sensibilisation de la part des Russes grâce à ces vidéos." La CIA a diffusé la vidéo sur Facebook, sur X et sur Telegram, une application de messagerie et de réseau social populaire en Russie.

Ce clip n'est pas une première : en mai dernier, une brève vidéo avait mis en scène un fonctionnaire russe et sa femme dans leur maison avec un enfant, ayant apparemment une vie difficile et se demandant si celle-ci correspond à leurs rêves. La vidéo suggérait que les Russes peuvent agir pour améliorer les choses en collaborant avec la CIA tout en restant, selon cette dernière, des patriotes. Elle montre aussi comment procéder, en utilisant le navigateur Tor pour accéder au "dark web" et des outils de cryptage des communications.

"Notre objectif est de leur fournir des moyens aussi sûrs que possible de nous contacter", avait déclaré un responsable sous le couvert de l'anonymat. Selon lui, des campagnes similaires menées sur d'autres réseaux sociaux, dont la plupart sont désormais bloqués en Russie, ont donné des résultats. "Contactez-nous", a insisté la CIA. "Peut-être que les gens autour de vous ne veulent pas la vérité. Nous la voulons".