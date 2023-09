Guerre en Ukraine : quatre choses à savoir sur Roustem Oumerov, le prochain ministre de la Défense ukrainien

La Russie a fait entériner son annexion de la Crimée par un référendum jugé illégitime par l'Ukraine et ses alliés occidentaux. Les Tatars, qui constituent 12 à 15% de la population de la Crimée, ont largement boycotté ce référendum. Si sa nomination est confirmée, Oumerov deviendra le plus haut responsable tatar de Crimée à l'un des postes les plus importants du gouvernement ukrainien.

Cette nomination serait, aussi, le signe d'une adhésion sans aucune réserve de sa communauté à la cause ukrainienne. Dans le même temps, cela permet à Volodymyr Zelensky de renforcer son engagement à reprendre la péninsule. Un objectif répété ces derniers mois.