Que sait-on de cette impressionnante explosion, survenue dans l’ouest de l’Ukraine ?

Mais les Russes misent surtout sur les pertes matérielles causées par la frappe. La nature du bâtiment touché fait ainsi l'objet d'une féroce propagande, des deux cotés. Selon La Gazeta, le maire aurait lui-même "confirmé le coup porté à une entreprise industrielle, mais n'a pas précisé laquelle". Oleksandr Simchyshyn a bien mentionné une frappe sur "l'une des infrastructures critiques de la région, située en dehors des centres de population". Mais la presse russe va plus loin en affirmant que "la frappe a été menée à l'usine de Kation, où il pourrait y avoir des munitions". D'après elle, pourrait être stocké là le "649e dépôt d'aviation d'armes et de munitions de missiles près du village de Gruzevytsia".

Elle s’appuie sur un incendie qui aurait été déclaré plus tôt dans cette usine, spécialisée dans la production et la maintenance d’équipements électriques. Une courte vidéo, postée sur une chaine Telegram russe, montre de la fumée s’échapper d’un bâtiment. Celle-ci n’a pas été vérifiée. Par ailleurs, l’information n’a pas été confirmée côté ukrainien. "Selon les informations des propagandistes russes, le coup a été porté notamment à l'usine "Kation", où se trouvait prétendument l'entrepôt de munitions", mentionne un journal local. La presse ukrainienne donne peu de détails sur la cible de l'attaque et renvoie simplement à une "infrastructure critique". Aucun bilan matériel n’a été communiqué non plus, bien que des premières sources non vérifiées évoquent "500 millions de dollars de munitions détruites".