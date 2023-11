Guerre en Ukraine : que sait-on de "la destruction" de l'Askold, le tout nouveau porte-missiles russe ?

De nombreuses vidéos et images permettent d'en savoir plus. D'abord, dès la matinée de l'attaque, le chef de l'armée de l'Air ukrainienne a diffusé une vidéo montrant un incendie au loin. Les éléments visuels, comme les six grues portuaires, prouvent qu'on se situe bien dans le chantier naval de Zaliv, situé près de la ville de Kerch.

Une deuxième vidéo permet de comprendre l'ampleur de la frappe. Diffusée ce lundi, celle-ci a été prise au sein de l'infrastructure, comme le prouvent les données de géolocalisation identifiées par Geoconfirmed, un collectif qui met à jour régulièrement les données de localisation de vidéos disponibles en ligne. On y voit un premier missile s'abattre sur un navire à quai, provoquant plusieurs explosions, suivi d'un deuxième avec une plus grosse détonation. Or, cette vidéo montre bien un navire porte-missiles de croisière de classe Karakurt, du nom de ce projet lancé par Moscou en 2018.

On l'identifie grâce à son radar à antenne active et son système anti-aérien Pantsir-M, déployé sur ce type de corvettes. Sa coque bicolore très caractéristique – l'avant de couleur grise et l'arrière de couleur noire – prouve quant à elle qu'il s'agit des derniers navires, dont fait justement partie l'Askold, comme le montrent les clichés diffusés par la presse russe au moment de son lancement, en septembre 2021. Enfin, ce petit porte-missile était bien situé début novembre dans le chantier naval de Zaliv après des essais en mer Noire, selon le site d'information navale Maritime Executive. Le bâtiment, armé de huit missiles de croisière Kalibr, devait officiellement rejoindre les opérations de la flotte russe avant la fin d'année, d'après la même source.