Que sont ces armes nucléaires tactiques, bientôt déployées par les Russes en Biélorussie ?

Le nombre exact d’armes nucléaires tactiques à la disposition de Moscou n’est pas connu. Seules des estimations existent. Selon les services secrets américains, la Russie possèderait 2000 ogives tactiques fonctionnelles, soit dix fois plus que les États-Unis. Les deux pays n’ont pas la même stratégie nucléaire et Moscou s’est appuyé largement sur ces armes en raison de ses "armements et capacités conventionnels moins avancés", toujours selon Nina Srinivasan Rathbun.

La revue scientifique du Bulletin of the Atomic Scientists, elle, est nettement plus précise, allant dans le sens des chiffres américains. Selon elle, "1588 têtes nucléaires russes sont déployées" en Russie en 2022, dont 812 sur des missiles installés à terre, 576 sur des sous-marins et 200 sur des bombardiers.