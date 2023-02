VIDÉO - À la rencontre de la "Jeanne d'Arc ukrainienne", femme d'affaires devenue tireuse d'élite

Aujourd'hui, Evgenia est enceinte. Sa grossesse l'a obligée à quitter le front, ce qui ne l'empêche pas à continuer à se battre différemment. Désormais en deuxième ligne, elle est volontaire pour l'association "Les femmes compatriotes dans l'armée ukrainienne". Sur ses conseils, l'association a créé un uniforme pour les femmes enceintes.

"Ils ont développé cet uniforme pour femme enceinte, tout spécialement pour moi. Et quand les autres soldates ont vu ça, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de femmes enceintes dans les forces armées", raconte Evgenia.

En Ukraine, Evgenia est considérée comme une héroïne. "Grâce à Evgenia, je ne sais pas combien de Russes ne tueront plus nos enfants, ne détruiront plus nos villages, et combien de vies ont été sauvées", salue Ksenia Draganiuk, fondatrice de l'association "Les femmes compatriotes dans l'armée ukrainienne". "Son rôle dans cette guerre est plus important que vous ne pouvez l'imaginer", assure-t-elle.

L'association fournit aussi aux femmes soldats tout ce dont elles peuvent avoir besoin sur le front. "Ça, c'est un arrosoir pour que les femmes puissent uriner debout comme les hommes", montre Ksenia Draganiuk. "Parce que sinon l'hiver elles doivent se déshabiller. Ce genre de choses leur facilite la vie", affirme la fondatrice de l'association.