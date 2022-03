Russie : qui est Marina Ovsiannikova, la journaliste qui a défié Vladimir Poutine en plein JT ?

À 44 ans, et mère de deux enfants, Marina Ovsianniko a fait la majorité de sa carrière dans le journalisme après des études en sciences économiques et humaines à l'Académie russe de la fonction publique et de l’économie nationale (RANEPA), d'après son profil Facebook. Elle y sort diplômée en 2005.

D'anciennes interviews indiquent également qu'elle était une nageuse de compétition et qu'elle pratique toujours la natation en eau libre. Son profil Instagram, aujourd'hui privé, affirme qu'elle a traversé à la nage la Volga en Russie et le détroit du Bosphore en Turquie. D'autres photos d'elle montrent son appétence pour la course à pied.