Guerre en Ukraine : réclamés par Kiev, les premiers F-16 néerlandais envoyés en Roumanie

"Les avions sont destinés à former des pilotes roumains et ukrainiens", a-t-il précisé dans un communiqué. Le groupe de défense américain Lockheed Martin, fabriquant des F-16, assurera la formation et la maintenance des chasseurs. La Russie continue de mener quotidiennement des frappes lourdes sur la quasi-totalité du territoire ukrainien.

Alors que la situation sur les fronts oriental et méridional semble figée, l'Ukraine redoute particulièrement de voir Moscou lancer des attaques systématiques sur ses infrastructures énergétiques, comme l'hiver dernier, imposant des coupures de chauffage et de courant à des millions de personnes. Pour se préparer, elle réclame depuis plusieurs mois à ses alliés occidentaux de renforcer ses défenses aériennes.