VIDÉO - Ce qu'il faut retenir de la visite historique de Zelensky à Washington

Plus tard, le président ukrainien a eu l'occasion de s'exprimer devant le Congrès américain. Après avoir assuré que l'Ukraine "tient ses positions" et de ne rendra "jamais", il a remercié les élus américains d'avoir voté des aides à destination de son pays. Il a assuré que celles-ci n'étaient pas de la "charité" mais "un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie". "Contrairement aux prédictions les plus funestes, l'Ukraine n'est pas tombée. L'Ukraine est vivante et combative", a encore déclaré Volodymyr Zelensky, vêtu d'un pull-over kaki siglé du trident ukrainien. Il a par ailleurs lié le combat contre la Russie à la menace que représente l'Iran, en parlant de deux États "terroristes", un thème cher au camp républicain qui reproche au président démocrate Joe Biden d'être trop complaisant face à Téhéran.