VIDÉO - Rencontre Poutine - Kim Jong Un : ce que les deux hommes peuvent s'offrir

Un soutien militaire contre un savoir-faire technologique. C'est, en substance, le "deal" conclu ce mercredi en Russie par Kim Jong Un et Vladimir Poutine. Les deux hommes ont échangé durant plus de deux heures à l'occasion d'une rencontre qui s'est tenue dans un cosmodrome dans l'Extrême-Orient russe, laquelle a pris des allures de "tremplin", selon le dictateur nord-coréen, pour des relations plus étroites.

D'un côté comme de l'autre, l'heure est à la recherche d'un soutien sur la scène internationale. La Russie, elle, voit dans Pyongyang une solution pour revigorer ses réserves de munitions, lesquelles s'amenuisent après dix-huit mois de guerre en Ukraine. "Il y a un an, on disait que la Corée du Nord allait donner à la Russie des munitions. Et on n'y croyait pas, car on disait que ce serait une guerre courte", a noté sur LCI le général Vincent Desportes. Et de préciser l'évolution du contexte : "On est passé à une guerre longue, qui durera des mois, voire des années. Il faut que la Russie retrouve de l'épaisseur stratégique, en termes d'alliés solides, mais aussi en termes de munitions."