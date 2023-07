REPORTAGE LCI - Ukraine : dans les ruines des villages libérés du sud

"Le plus difficile, c'est toujours de franchir la première ligne de défense, ensuite ça va comme sur des roulettes", explique Anton, l'un des soldats qui a participé à la libération de Neskuchne. À l'image de Vadim, qui assure que l'armée ukrainienne poursuivra ses opérations "jusqu'aux frontières", Anton assure que les militaires ont un "moral d'acier". "On libère nos territoires qu'ils occupent provisoirement", se réjouit-il.

Si l'Ukraine a admis, dimanche, que les forces russes avançaient dans quatre zones de la ligne de front dans l'est du pays, où les "combats sont acharnés", Kiev a également assuré que ses troupes progressaient dans le sud, notamment avec "un succès partiel" sur le flanc sud de la ville de Bakhmout, dans l'est, ainsi que près de Berdiansk et de Melitopol dans la zone sud du front. Si les forces ukrainiennes rencontrent une "résistance intense de l'ennemi" ainsi que des champs de mines dans ces zones, elles "travaillent en permanence et sans relâche à créer les conditions d'une avance aussi rapide que possible", a assuré la vice-ministre ukrainienne de la Défense.