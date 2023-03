REPORTAGE - LCI en immersion avec l'élite des pilotes de drones ukrainiens

Cet appui aérien est néanmoins plus que nécessaire alors que l'offensive russe se poursuit à Bakhmout, et les combats sont toujours plus intenses. "Nous sommes capables de nous battre là-bas, c'est certain. Mais l'ennemi a toujours l'avantage en matière d'artillerie. Nous subissons des pertes à cause de l'énorme quantité d'armes dont ils disposent. C'est pourquoi parfois, nous devons reculer et parfois, nous avançons. C'est ainsi que les choses se passent", décrit à LCI un sergent des forces spéciales ukrainiennes. Kiev ne semble pas décidée à retirer ses troupes de cette ville alors que le groupe paramilitaire russe Wagner assure en contrôler plus de la moitié.