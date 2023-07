REPORTAGE LCI - "Nous réduisons le nombre de victimes potentielles" : à Kiev, des civils apprennent à manier les armes

Pour certains, ces cours constituent une véritable opportunité pour faire face aux retombées de l'invasion russe. C'est le cas de ce père de famille, dont la maison à l'ouest de Kiev est entourée de champs où les forces russes ont laissé des milliers de mines cachées sous terre. "Je suis venu afin de pouvoir expliquer à mes enfants qu'il y a des mines qui peuvent arracher des bras, des jambes ou même des vies. C'est difficile à expliquer à des enfants, mais je veux pouvoir le dire à mes fils", nous explique Vitalii Sumin. Lors de la prochaine session d'entraînement, ce résident d'Irpin espère pouvoir venir accompagné de sa femme et de ses deux enfants afin de leur faire suivre la formation de repérage de mines.

Selon plusieurs ONG, l'Ukraine serait devenu le pays le plus miné au monde devant la Syrie et l'Afghanistan. Environ 170.000 km2, soit 30% du territoire, seraient concernés. "Les champs de mines sont un des éléments de la défense russe", note un rapport du centre de recherche britannique RUSI, paru au mois de mai dernier. Et Moscou utilise ces équipements "de manière extensive, mêlant mines antichars et mines antipersonnel avec de multiples mécanismes de déclenchement pour compliquer le bréchage (percée des lignes de défense, ndlr)", ajoute le texte.