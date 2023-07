REPORTAGE - Guerre en Ukraine : à Koupiansk, le front "oublié" de la contre-offensive

"C'est comme si nous vivions sur une poudrière." Alors que Kiev concentre sa contre-offensive dans le sud et à l'est de l'Ukraine, principalement autour de Bakhmout, un front, moins actif, perdure au nord-est, dans la région de Kharkiv. À Koupiansk, libérée le 10 septembre 2022 par les troupes ukrainiennes après six mois et demi d'occupation, la tension est toujours palpable. L'armée russe s'accroche à ce carrefour stratégique, situé à une centaine de kilomètres à l'est de la deuxième plus grande ville du pays. Selon Kiev, Moscou aurait massé quelque 100.000 soldats et 900 chars dans ce secteur.