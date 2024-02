"Pour mon pays, j'ai sacrifié ma santé" : rencontre avec les gueules cassées ukrainiennes

En Ukraine, des milliers de blessés de guerre, souvent amputés, suivent une rééducation. Ces "gueules cassées" suscitent le respect dans le pays, où le conflit avec la Russie continue de faire rage. Les envoyés spéciaux de TF1 ont pu rencontrer plusieurs de ces soldats infirmes, dans le cadre d'un reportage exceptionnel.

Artem était l'un des soldats ukrainiens sur la ligne de front. Dans les combats, il a perdu ses deux jambes, à cause d'un drone kamikaze russe. "J'ai accompli mon devoir, j'ai défendu mon pays", explique-t-il, face caméra, dans le reportage du 20H à retrouver en tête de cet article. Malheureusement, j'ai été blessé sur le terrain et désormais, je ne peux plus retourner dans l'armée." Il continue sa rééducation, entre pompes et exercices physiques.

Pour notre pays, j'ai sacrifié ma santé Artem, vétéran ukrainien

Une performance impressionnante, alors qu'il ne peut plus se déplacer qu'en fauteuil roulant. Ce soldat se rend aussi cinq fois par semaine à la piscine, dans un site de la banlieue de Kiev, autrefois réservée à une certaine élite. Ici, il enchaîne les longueurs dans le bassin, accompagné d'un infirmier prêt à l'aider en cas de besoin. Son objectif ? Pouvoir accompagner sa fille à l'école, en septembre prochain. "Pour notre pays, j'ai sacrifié ma santé", confie le militaire, lunettes de nage remontées. Maintenant, je vais m'occuper de ma fille, l'aider à grandir et faire en sorte qu'elle soit bien éduquée."

Une main bionique pour retrouver l'usage de son bras

Au total, en Ukraine, on compte des milliers de soldats blessés, en plus des 31.000 militaires morts depuis le début de la guerre avec la Russie il y a deux ans, comme annoncé par le président du pays Volodymyr Zelensky ce dimanche. Dans un autre bâtiment de la ville, une clinique tente elle aussi de venir en aide aux hommes devenus handicapés à cause de la guerre. Un soldat amputé d'un bras se fait équiper d'une main bionique. Grâce à une multitude de capteurs, elle peut s'activer via les stimuli musculaires du patient. Bientôt, cette machine pourrait même offrir la promesse d'une autonomie retrouvée.

Mais le plus dur reste de trouver l'argent pour aider tous ces blessés. "Ce système coûte 65.000 euros", souligne l'infirmier qui aide le militaire ukrainien à essayer cette technologie. En Ukraine, l'effort de guerre se loge partout, y compris pour réparer les vivants. En hommage aux soldats blessés, le gouvernement investit dans des campagnes de publicité, avec l'idée de saluer sans stigmatiser ceux qu'on appelle ici "les héros de la guerre".

Retrouvez l'intégralité de ce document exceptionnel dans la vidéo située en tête de cet article.