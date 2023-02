Selon le patron de Wagner, il faudra deux ans à la Russie pour conquérir le Donbass

Evgueni Prigojine, le chef du groupe de mercenaires Wagner, a déclaré qu’il pourrait falloir deux ans à la Russie pour contrôler pleinement les régions de Donetsk et de Lougansk dans l’est de l’Ukraine, deux régions dont Moscou a déclaré que la capture était un objectif clé de la guerre.

Dans une vidéo publiée vendredi avec le blogueur militaire russe Semyon Pegov, Prigojine a déclaré : "Pour autant que je sache, nous devons fermer les républiques de Donetsk et de Lougansk et, en principe, cela conviendra à tout le monde pour l’instant. Cela pourrait prendre 1 an et demi à deux ans", a-t-il dit. Par ailleurs, l'objectif d'occuper toute l'Ukraine à l'est du Dnipro "prendrait environ trois ans", a-t-il estimé.