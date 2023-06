Selon le patron de Wagner, l'armée russe recule dans le sud et l'est de l'Ukraine, contrairement aux dires de Poutine

"La même chose se passe à Bakhmout, l'ennemi pénétrera de plus en plus profondément dans notre défense", a ajouté l'homme d'affaires, en référence à la bataille sanglante pour cette petite ville de l'est du pays que les Russes affirment avoir capturée alors que les Ukrainiens disent avoir progressé sur les flancs ces dernières semaines. "Il n'y a aucun contrôle, il n'y a pas de succès militaires" de Moscou, cingle Prigojine, affirmant que les militaires russes "se lavent avec leur sang", une manière imagée d'affirmer qu'ils subissent de lourdes pertes.

Invérifiables de source indépendante, les propos du patron de Wagner contredisent en tout cas les propos de Vladimir Poutine et de son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, selon qui l'armée russe "repousse" tous les assauts ukrainiens.