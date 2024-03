"Si l'Ukraine tombe, je ne donne pas très cher de l'Union européenne", estime Stéphane Séjourné sur LCI

Invité de Darius Rochebin sur LCI, le ministre des Affaires étrangères a rappelé la nécessité de continuer à aider les Ukrainiens. Il a ainsi énuméré les conséquences "en cascade", pour la France comme pour l'Europe, "en cas de victoire de la Russie sur l'Ukraine." "Il faut éviter ce scénario", a insisté le chef de la diplomatie française.

Face à la menace que représente toujours la Russie, le ministre des Affaires étrangères a appelé à une fermeté européenne. Invité sur LCI, Stéphane Séjourné a énuméré les nombreuses conséquences, pour la France comme pour l'Europe, d'une victoire de la Russie sur l'Ukraine. "Si l'Ukraine tombe, il y aura des conséquences en cascade, je ne donne pas très cher de l’Union européenne, je ne donne pas très cher de notre capacité de nous mettre d'accord", a ainsi estimé le ministre.

"Aider au mieux les Ukrainiens"

"Vladimir Poutine ne cherche qu'à tester notre solidarité entre nous. Donc, il faut éviter ce scénario", a poursuivi Stéphane Séjourné, ajoutant : "Éviter ce scénario, c’est notamment garder la main en Ukraine avec nos alliés, faire des accords bilatéraux tel que nous l'avons fait et puis aider au mieux les Ukrainiens."

Un peu plus tôt, lors de cet entretien, le chef de la diplomatie française a expliqué qu'il fallait "que la Russie comprenne que nous ne lâcherons pas les Ukrainiens dans ces moments difficiles." Il s'est par ailleurs dit d'accord avec l'analyse de Lloyd Austin, secrétait d'État américain à la Défense. "Si l'Ukraine tombe, la Russie aura des velléités et si la Russie a des velléités, on a des risques de guerre, le risque est là", a insisté le ministre, comme le responsable de la Défense américain avait estimé, il y a quelques jours, devant la Chambre des représentants. "Si l'Ukraine tombe, je crois vraiment que l'OTAN sera aux prises avec la Russie", a appuyé le chef du Quai d'Orsay.

Pourtant, cet appel à une fermeté et une unité européenne a été quelque peu mis à mal ces derniers jours. La possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine, évoquée par le président français Emmanuel Macron, a créé un tollé sur la scène internationale, une grande majorité de pays occidentaux faisant savoir qu'ils n'envisageaient absolument pas un tel scénario. Interrogé à ce propos, le ministre a tenté de clarifier la position française.

Tout en souhaitant "mettre en échec la Russie sans faire la guerre en Russie", Stéphane Séjourné, a soutenu du chef de l'État français, assurant qu'il s'agissait de mettre "de l'ambiguïté stratégique dans nos actions." Il a par ailleurs rappelé qu'il ne fallait pas laisser la Russie agir comme elle le souhaite. "Nous vivons un point de bascule qui doit nous emmener à tenir tête à la Russie. Ces pays ne voient que le rapport de force et il faut jouer le rapport de force pour protéger les Français, protéger les Européens", a résumé par la suite le ministre.