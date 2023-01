VIDÉO - Soledar est "aux mains des Ukrainiens", assure le chef militaire de la ville sur LCI

"Dans la banlieue de Soledar des combats intenses se poursuivent. Nos soldats se trouvent sous un feu très nourri, mais c'est l’Ukraine qui garde le contrôle de la ville aujourd'hui", a ainsi assuré Serhii Goshko, qui répondait aux questions de LCI depuis la "banlieue de Soledar". Il a toutefois reconnu que "hier et avant-hier", il y a eu des "percées des mercenaires russes", qui ont pris des positions en périphérie de la ville. Selon lui, les images partagées à la télévision russe du drapeau de Wagner hissé dans Soledar sont en fait tournées en banlieue, et non en centre-ville.