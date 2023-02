Sommet à Kiev, dons de canons Caesar, offensives à Bakhmout... le point sur la situation en Ukraine

Entre 120 et 140 chars. Quelques jours après que les Occidentaux ont donné leur feu vert pour livrer à l'armée ukrainienne des chars lourds extraits de leur arsenal, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a révélé pour la première fois le nombre total des blindés lourds modernes promis par ses alliés occidentaux.

Selon lui, l'Ukraine attend "entre 120 et 140" tanks occidentaux pour repousser l'armée russe. L'Ukraine avait précédemment indiqué qu'il lui faudrait plusieurs centaines de ces chars lourds, des missiles de longue portée et des avions pour pouvoir mener des contre-offensives à même de reconquérir les territoires ukrainiens occupés par la Russie. Le processus de livraison pourrait prendre néanmoins des mois, selon plusieurs chancelleries, du fait de la nécessité d'organiser la maintenance des chars sur place et la formation des militaires ukrainiens.

Canons Caesar. Paris a de son côté annoncé que la France allait fournir à l'Ukraine 12 canons Caesar de 155 mm supplémentaires, en plus des 18 déjà livrés. Ces pièces très précises et mobiles n'ont cependant pas la portée de plus de 100 kilomètres dont l'Ukraine dit avoir besoin pour détruire les lignes d'approvisionnement et les dépôts de munitions russes.