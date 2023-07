Sommet de l'Otan à Vilnius : "Avec l’adhésion de l’Ukraine, on aurait une escalade"

Pourquoi l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan pose toujours question ?

D’abord, l’Ukraine ne remplit pas les critères d’adhésion pour rejoindre l'Otan. Depuis les années 1990, pour devenir membre, il faut se voir attribuer un programme, appelé "plan d’action pour l’adhésion". Celui-ci est donné à des pays qu’on estime déjà évolué militairement, politiquement, économiquement. Quand on se voit attribuer ce plan d’action pour l’adhésion, il y a un programme à remplir pour devenir membre de l’Otan. Il faut respecter les libertés fondamentales, il faut instaurer l’État de droit, l’économie de marché, il faut faire de l’adaptation dans les domaines politiques, économiques, juridiques, mais aussi dans les domaines de défense et de sécurité…

Déjà en 2008, le plan avait été refusé à l’Ukraine parce qu’on estimait que le pays ne remplissait pas suffisamment ces conditions politiques et militaires. Or, la guerre n’a pas fait évoluer cette position puisque que depuis le début, l’Otan est sur une position prudente et très légaliste. Il faut respecter les procédures internes de l'Alliance et le droit international et il y a vraiment la volonté de ne pas faire d’exception pour l’Ukraine.

Par ailleurs, dans le plan d’action pour l’adhésion, il y a une clause qui dit que tous les pays candidats doivent avoir régler leurs différents internationaux par des moyens pacifiques et doivent avoir des relations de bons voisinages. Or l’Ukraine a des différents internationaux, c’est un pays en guerre. Elle n’a pas de bonnes relations avec ses voisins et c’est un pays occupé. Actuellement, l’Ukraine n’est qu’un pays partenaire de l’Otan, et ce depuis les années 1990. Donc l’Otan n’est pas tenue de protéger l’Ukraine. Mais si là, l’Otan faisait adhérer l’Ukraine, cela créerait une guerre à l’échelle transatlantique. Car l’article 5 s’appliquerait alors et tous les pays de l'Alliance militaire serait dans l’obligation de protéger l’Ukraine. Cela aboutirait à une guerre transatlantique, impliquant le continent européen, les États-Unis, le Canada… Tous entreraient en guerre contre la Russie, une situation qui est tout à fait refusée. Depuis le début de la guerre, l’objectif de l’Otan, c’est de limiter ce conflit et de ne pas permettre l’escalade. Avec l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan, on aurait une escalade.