VIDÉO - Soutien à l'Ukraine : Attal avertit qu'une victoire russe serait "un danger direct pour la sécurité alimentaire" en France

Gabriel Attal a prononcé mardi un long discours devant l'Assemblée nationale, en ouverture du débat dans la chambre basse sur la guerre en Ukraine. "La Russie ne peut ni ne doit pas gagner", a estimé le Premier ministre qui a mis en avant les multiples impacts sur la vie quotidienne des Français qu'aurait une telle issue.

Gabriel Attal s'est montré très offensif à l'égard de la Russie ce mardi, en ouverture du débat à l'Assemblée nationale sur le soutien à la guerre en Ukraine. "La Russie ne peut ni ne doit pas gagner", affirme une nouvelle fois, avec force, le Premier ministre devant les députés. "Je ne parle pas seulement d'arguments moraux - de l'abandon d'une démocratie, de la trahison de nos valeurs -, je parle de conséquences concrètes qui pèseraient sur la vie des Français", ajoute-t-il.

Selon le chef du gouvernement, un triomphe de Moscou laisserait, d'abord et avant tout, des traces dans un monde déjà particulièrement instable. Une telle issue serait synonyme de "la fin d'un ordre international basé sur le droit" et "un blanc-seing donné à toutes les puissances animées d'un instinct révisionniste". "C'est le signal qu'attendent les régimes autoritaires pour sonner la fin de l'histoire des démocraties libérales, le danger constant des appétits insatiables, une sécurité européenne affaiblie, des cyberattaques qui se multiplient encore davantage jusqu'à empêcher nos services publics de fonctionner", estime-t-il, mettant l'accent sur le "risque de nouveaux conflits plus proches encore, plus menaçants encore".

Migration et impact sur le pouvoir d'achat des Français

Par ailleurs, à l'heure où l'immigration n'a jamais été autant au cœur des débats publics, "une victoire de la Russie" entraînerait "la plus grande vague migratoire de l'histoire sur le continent européen". "Des millions de réfugiés ukrainiens et des pays voisins, qui craindraient désormais pour leur propre sécurité, se déplaceraient sur le vieux continent", met en garde Gabriel Attal.

De même, "si la guerre a évidemment un impact dans la vie quotidienne des Français", "une victoire de la Russie serait un cataclysme pour le pouvoir d'achat des Français", martèle l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Ce scénario créerait "un danger direct pour notre sécurité alimentaire". "La Russie et l'Ukraine sont les deux plus grands producteurs de céréales au monde. Si la Russie prenait le contrôle des céréales ukrainiennes, elle serait libre de faire monter les prix comme bon lui semble en réponse à nos sanctions", détaille-t-il.

"C'est aussi le risque de la panne énergétique généralisée", met-il encore en garde. "Nous avons réussi à tenir face au chantage gazier de la Russie. Mais si elle se trouvait en position de force après l'avoir emporté sur l'Ukraine, elle serait à même de déstabiliser encore le marché, avec à la clé des factures qui exploseraient encore plus pour les Français", souligne le patron du gouvernement.

En d'autres termes, "la première ligne de défense (de la France et de l'Europe), c'est en Ukraine qu'elle se trouve", conclut Gabriel Attal. "Voter contre" le soutien à Kiev, "c'est signifier à nos alliés que la France tourne le dos à son engagement et à son histoire" et "s'abstenir, c'est fuir, fuir ses responsabilités devant l'histoire", glisse-t-il.