Soutien européen, explosion du budget militaire russe, fin de l'aide slovaque… Le point sur la situation en Ukraine

La Slovaquie ne va plus livrer d'armes. Kiev ne bénéficiera plus d’armes slovaques dans son arsenal contre la Russie. "Nous considérons l'aide à l'Ukraine uniquement comme une aide humanitaire et civile, nous ne fournirons plus d'armes à l'Ukraine", a annoncé le nouveau Premier ministre slovaque, Robert Fico. Jusqu'à présent, la Slovaquie soutenait activement l'Ukraine en lui livrant notamment des avions de combat, des Manpads (systèmes portatifs de défense sol-air) et un système de défense antiaérienne. Elle réparait également les armements utilisés par les soldats ukrainiens. Fin septembre, Robert Fico est revenu au pouvoir en Slovaquie, à la tête d’un gouvernement de coalition comprenant un parti d’extrême droite prorusse. Son profil inquiète alors que Bratislava, membre de l'Otan et de l'UE, se situe aux portes de l'Ukraine.

Des soutiens du côté de Washington et du Danemark. En parallèle, les États-Unis ont annoncé une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine en soutien à la contre-offensive menée depuis début juin par l’armée ukrainienne. Ce soutien de 150 millions de dollars se concentre sur des moyens de défense anti-aérienne, des munitions d'artillerie et armes antichars, selon le Département d'État américain. Et le Danemark s’apprête à donner à l'Ukraine du matériel militaire pour un montant de 3,7 milliards de couronnes (495 millions d'euros). "Ce don comprend des chars, des véhicules de combat d'infanterie, des munitions d'artillerie, des drones et des armes légères", a indiqué le ministère de la Défense, réaffirmant leur "soutien indéfectible".