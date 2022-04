VIDÉO - Ukraine : sur LCI, Ioulia Timochenko "demande à Emmanuel Macron de venir à Boutcha"

"S'il n'y a jamais eu de réaction (vers un cessez-le-feu, ndlr), cela veut dire que les négociations ne marchent pas et que Poutine ne s'arrêtera pas. Pourtant, les missiles continuent à tomber sur l'Ukraine", appuie-t-elle au micro de LCI.

"Tous les pays du monde entier doivent revoir leur position et commencer à agir" via des mesures "plus violentes", appelle Ioulia Timochenko, citant, pêle-mêle, la mise en place d'un embargo sur les énergies ou la fermeture du ciel ukrainien. "Chaque heure est importante, alors je vous supplie : arrêtez le génocide du peuple ukrainien !"