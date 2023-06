VIDÉO - Russie : sur LCI, un leader des insurgés anti-Poutine dit contrôler une partie de la région de Belgorod

Dans la région de Belgorod (Russie), les milices pro-Kiev, hostiles à Vladimir Poutine, gagnent du terrain. Un fait inédit depuis le début du conflit, dont Ilia Ponomarev, chef de la légion "Liberté de la Russie", est l'un des principaux responsables. Invité sur LCI ce dimanche, cet opposant de longue date au pouvoir russe (il était selon lui le seul député russe à avoir voté contre l'annexion de la Crimée en 2014), qui vit en exil, affirme qu'il "y a des hostilités" dans des communes proches de la frontière ukrainienne. "Un territoire assez vaste est déjà sous contrôle de la légion 'Liberté de la Russie' et du RDK."

Au total, "plus de dix localités sont déjà libérées", assure-t-il (voir vidéo en tête de cet article). "Maintenant, le principal combat qui se déroule est celui pour Chebekino", ville située à quatre kilomètres de l'Ukraine. "Nous avons pris des otages, des prisonniers, et nous avons invité le gouverneur de la région de Belgorod pour venir les récupérer et procéder à un cessez-le-feu. Il a d'abord accepté, mais le Kremlin lui a donné un contrordre."