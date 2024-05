Guerre en Ukraine : sur Telegram, un canal lié à Wagner cible l'Armée et la police française

Un canal Telegram russophone demande aux internautes de dévoiler toutes les données en leur possession sur les forces de l'ordre et les soldats français. Lié à la milice russe Wagner, ce compte anonyme affirme agir pour préserver la paix. Une menace très claire aux institutions sécuritaires françaises.

Depuis plusieurs semaines, Paris est dans le viseur de l'appareil de désinformation pro-Kremlin. Voilà que désormais, ce sont ses institutions sécuritaires qui sont ciblées. Dans un message rédigé en français et mis en ligne le samedi 20 avril, un compte russophone suivi par plus de 550.000 personnes appelle la population à "empêcher une nouvelle guerre en Europe". Pour ce faire, le canal invite à faire fuiter les identités des "militaires, forces de l'ordre et services de renseignement français". Un message qui a ensuite été propagé sur la messagerie à l'aide d'un chatbot, cet outil conçu pour simuler une conversation avec les utilisateurs, que peuvent contacter les sympathisants à la cause pro-russe.

Une menace signée Wagner

Une campagne qui vise directement la France. Et dont l'auteur n'est autre que la milice russe Wagner. Selon une alerte du collectif All Eyes on Wagner, qui propose une veille sur l'influence de cette milice ultra-violente, le message a d'abord été publié sur le canal Telegram GreyZone. Or, dès février 2023, l'ONG Global initiative relevait dans un rapport que ce groupe russe longtemps dirigé par Evgueni Prigojine opérait sur Telegram de manière "anonyme" via ce canal. "Il partage des mises à jour, des actualités et de la propagande liées au groupe de mercenaire", écrivait l'ONG qui lutte contre la criminalité internationale. C'est par exemple sur ce compte que la milice diffuse ses exécutions violentes, dont celle au marteau de l'ancien soldat Yevgeny Nuzhin. D'après nos informations, ce canal est scruté de près par les renseignements français.

Ce canal lié à Wagner demande aux internautes de dévoiler des informations sur les institutions sécuritaires françaises, le 20 avril 2024 - Telegram

Il s'agit donc d'une menace claire pour l'identité des agents des différentes institutions sécuritaires françaises de la part d'une milice reprise en main par le Kremlin après la tentative de coup d'État de juin 2023. Ici, la France est directement ciblée. Comme depuis plusieurs semaines, elle est visée pour son soutien à l'Ukraine et pour les déclarations du président de la République sur un possible déploiement de troupes.

Par ce biais, la Russie marque une nouvelle offensive dans cette guerre hybride. Une menace prise très au sérieux, selon nos informations. Si bien que les services chargés du renseignement en France suivent le sujet de près. En interne, on nous confie d'ailleurs avoir redoublé d'efforts pour mener une veille parfaitement exhaustive à ce sujet. Reste à savoir quelles actions pourront être menées par la France. En février dernier, les autorités étaient bien parvenues à rendre inaccessibles plusieurs canaux identifiés comme des relais du réseau de propagande "Portal Kombat" en France. De nouveaux canaux miroirs avaient rapidement été créés.