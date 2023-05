VIDÉO - "Survivre, ce n'est que ça" : trois générations d'Ukrainiens ayant fui les combats racontent leur quotidien

Dans cette maison vit aussi Valérie, une jeune femme forcée de faire une croix sur son enfance depuis le début du conflit : "mon cœur est brisé", confie-t-elle. Exilée de Severodonetsk, désormais sous contrôle russe, l'étudiante de 20 ans porte à bout de bras ses parents. "Je ne devrai pas dire ça, mais la guerre a permis une bonne chose pour ma famille. Mes parents ont pu partir ailleurs, ils ont de nouveaux amis, de nouvelles connaissances", reconnaît toutefois la jeune femme.

Dans cet exil, les familles rescapées ont retrouvé "un semblant de vie", selon Pacha, 11 ans. Le jeune garçon, comme beaucoup d'enfants issus de la ligne de front, est bien plus mûr que son âge. "Un jour, il y a eu une explosion à une centaine de mètres de moi. Les fenêtres ont presque explosé", raconte-t-il, l'air impassible. "Parfois j'ai peur, parfois non, mais souvent j'ai peur", glisse tout de même l'enfant. Lui et sa famille tentent tant bien que mal de se reconstruire, à des centaines de kilomètres de chez eux.