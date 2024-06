Plusieurs missiles ont été tirés en direction de la Crimée. Moscou accuse Washington d'avoir fourni des missiles Atacms pour cette offensive. Une vidéo diffusée dans la matinale de TF1 montre la panique sur une plage lors de l'attaque.

C'est une courte vidéo-amateur, filmée lors de tirs en direction de la Crimée ce dimanche 23 juin. Sur une plage ensoleillée, des baigneurs ramassent rapidement leurs affaires et s'enfuient, y compris l'auteur de la vidéo. Selon l'armée russe, cinq missiles ATACMS ont été tirés par les forces ukrainiennes dimanche et quatre auraient été détruits en vol près de la ville portuaire de Sébastopol. Des débris des missiles interceptés seraient retombés sur les côtes, selon le gouverneur local, selon lequel quatre personnes ont été tuées, dont deux enfants, et 150 autres blessées.

Missiles américains

La Russie a menacé les États-Unis de représailles, au lendemain de ces tirs ukrainiens, les accusant de "tuer des enfants russes". Pour le Kremlin ce sont des missiles américains de longue portée ATACMS qui ont été utilisés par les forces de Kiev, qui nécessiterait des spécialistes, des technologies et des données dont ne dispose pas Kiev. Les Occidentaux ont récemment commencé à autoriser Kiev à utiliser certains de leurs armements pour frapper en territoire russe des sites militaires servant à bombarder l'Ukraine. Vladimir Poutine avait menacé ce mois-ci de livrer des armes équivalentes à des ennemis des Occidentaux, pour qu'ils frappent leurs intérêts dans d'autres régions du monde.

Le cas de la Crimée est spécifique. Annexée par la Russie en 2014, la "République autonome de Crimée" est toujours considérée comme ukrainienne, par Kiev, comme par la quasi-totalité des États-membres de l'ONU, à l'exception de onze d'entre eux. Il ne s'agit donc pas de frappes sur le sol russe, au sens du droit international.

Le Département d'État américain a d'ailleurs rappelé fournir "des armes à l'Ukraine pour qu'elle puisse défendre son territoire souverain contre les agressions armées, y compris en Crimée qui, bien sûr, fait partie de l'Ukraine", par la voix de son porte-parole, Matthew Miller, qui a fait valoir que la "Russie pourrait mettre fin à cette guerre aujourd'hui". À Washington, le Pentagone s'est contenté de dire que l'Ukraine "prend ses propres décisions".

Kiev n'a ni confirmé, ni infirmé les allégations de Moscou, un conseiller à la présidence, Mikhaïlo Podoliak, rappelant que selon les Ukrainiens, "la Crimée est un vaste camp et entrepôt militaire [russe] avec des centaines de cibles militaires directes".