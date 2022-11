Un "ancien général" des Marines américains chez Wagner ?

Evguéni Prigojine a la réputation d'être devenu milliardaire grâce aux contrats publics qu'il a obtenus. Il fait l'objet de sanctions de l'Union européenne et des États-Unis. En septembre, il avait révélé pour la première fois avoir fondé Wagner en 2014 pour combattre en Ukraine et reconnu la présence de l'organisation de mercenaires en Afrique, au Proche-Orient et en Amérique latine.

Depuis des années, Wagner est soupçonné de jouer un rôle dans la réalisation des ambitions du Kremlin, y compris en Ukraine où les combattants du groupe paramilitaire ont été en première ligne lors de l'offensive déclenchée en février. Début novembre, Wagner a ouvert son premier QG à Saint-Pétersbourg, deuxième ville russe.