VIDÉO - Ukraine : un départ de Poutine ne mettrait pas forcément fin à la guerre, selon l'opposant Mikhaïl Khodorkovski

Qui pour succéder à Vladimir Poutine ? Alors que l'actuel du chef du Kremlin se trouve de plus en plus acculé, à la fois sur le plan international mais aussi en Ukraine, où les forces russes accusent un important recul face à la contre-offensive ukrainienne, sa position s'en trouve également fragilisée au sein de son propre pays et auprès des élites russes.

Si bien que pour Mikhaïl Khodorkovski, ancien oligarque russe qui connaît bien le fonctionnement du système politique russe,

un départ d'une manière ou d'une autre du président russe serait possible. Invité de LCI, il expose trois scénarios et les potentiels successeurs qui prendraient dans ce cas le pouvoir à la suite de Vladimir Poutine.